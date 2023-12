Mumtalakat veröffentlicht die Plattform für den Kohlenstoffausgleich "Safa"

Manama, Bahrain (ots/PRNewswire) - Bahrain Mumtalakat Holding Company

(Mumtalakat), der Staatsfonds des Königreichs Bahrain, kündigte heute den Start

seiner freiwilligen Plattform für den Kohlenstoffausgleich Safa

(http://www.safa.earth/) an, um Unternehmen und Privatpersonen dabei zu helfen,

ihren CO2-Fußabdruck besser zu verstehen und zu verwalten, indem sie zu

vorbildlichen Klimaschutzinitiativen beitragen. Dies geschieht gleichzeitig mit

der Teilnahme des Königreichs Bahrain an der COP28, die derzeit in den

Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindet.



Zu diesem Anlass teilte seine Exzellenz Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa,

Geschäftsführer von Mumtalakat, mit: "Wir unterstreichen unser Engagement für

Nachhaltigkeit in verschiedenen Bereichen und glauben fest daran, dass ein

echter Wandel stattfindet, wenn wir alle zusammenkommen, um gemeinsam Einfluss

zu nehmen. Mit Safa haben Einzelpersonen und Unternehmen die Möglichkeit, ihren

CO2-Fußabdruck zu verringern und aktiv an der Gestaltung einer

umweltfreundlicheren Zukunft mitzuwirken, um das Ziel des Königreichs Bahrain,

bis 2060 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, zu unterstützen."