"Berliner Morgenpost" Sparen ist der falsche Weg. Leitartikel von Beate Kranz über die Notwendigkeit einer pünktlichen und bezahlbaren Bahn für eine moderne Gesellschaft

Berlin (ots) - "Alle reden vom Wetter. Wir nicht." Lange ist es her, dass für

die Eisenbahn mit diesem Werbespruch stolz geworben wurde. Damals in den

1960er-Jahren, als die Deutsche Bahn noch Bundesbahn hieß, ihre Beschäftigten

Beamte waren und Züge langsamer, aber pünktlich fuhren. Das Foto einer fahrenden

gelben Lok in tief verschneiter Landschaft stand stellvertretend für

Zuverlässigkeit.



Heute würde ein solches Plakat eher für Hohn und Gelächter sorgen, wie die

vergangenen Tage zeigen. Der Verkehr bei München stand still - allerdings nicht

nur bei der Bahn, sondern auch am Flughafen, im Nahverkehr und auf vielen

Straßen. Dieser Zustand ist keinem der Verkehrsmittel anzulasten. Extremwetter

wird uns infolge des Klimawandels immer öfter vor Herausforderungen stellen.