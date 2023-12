Wirtschaft Rentenversicherung sieht Demografie-Belastung "deutlich geringer"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) gibt ansatzweise Entwarnung bei der langfristigen Finanzierung der Alterskasse. In der "Bild" (Montagausgabe) verwies DRV-Präsidentin Gundula Roßbach auf die entgegen der früheren Prognosen deutlich günstigere Entwicklung der Demografie und der Einnahmen der Rentenversicherung.



"In den nächsten Jahren wird die demografische Belastung deutlich weniger zunehmen als bisher erwartet", sagte Roßbach der "Bild". Hintergrund ist die neue Bevölkerungsvorausberechnung des Statischen Bundesamtes. Danach soll der Anteil der Alten an der Bevölkerung in den kommenden Jahrzehnten zwar steigen, aber längst nicht so dramatisch wie bisher gedacht.