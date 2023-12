FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Anschlag in Paris:

"Seit vielen Jahren zieht sich eine lange Blutspur von islamistisch motivierten Attentaten über den Kontinent. Frankreich ist besonders betroffen, aber auch in Deutschland gab es genug Fälle, um sich ernsthaft Gedanken über den Stand der Integration zu machen. Die Terrorabwehr ist nicht nur eine Aufgabe der Sicherheitsbehörden. Dass europäische Gesellschaften immer wieder daran scheitern, ihre Werte bei Einwanderern und ihren Nachkommen durchzusetzen, ist ein politisch inakzeptabler Zustand. Viel hängt mit dem Diskurs in der islamischen Welt zusammen, der zu viel Einfluss auf die hiesigen Minderheiten hat. Aber dass in Frankreich eine "Atmosphäre des Dschihadismus" herrscht, wie Innenminister Darmanin sagt, wird nicht besser, wenn sich führende Linke nicht von der Hamas distanzieren."/yyzz/DP/he