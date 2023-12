"Gut acht Monate vor den Olympischen Spielen in Paris beunruhigt dieser Anschlag zurecht, werden doch Millionen Touristen aus aller Welt anreisen. Allein zur Eröffnungsfeier werden Hunderttausende erwartet. Ein solches Spektakel ist schwer zu bewachen. Vor allem, weil hinter den offiziellen Tribünen Zehntausende auf der Straße die Zeremonie verfolgen dürften. Ihre Sicherheit ist derzeit nicht garantiert. Die Veranstalter haben Schwierigkeiten, genug Wachpersonal zu finden. Die Forderungen nach einem Plan B für die Eröffnungsfeier sind deshalb nicht überzogen."/yyzz/DP/he

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Messerattacke in Paris:

Pressestimme 'Badische Zeitung' zu Messerattacke in Paris

