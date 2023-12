"Wieder ist der Täter ein polizeibekannter, vorbestrafter Islamist. In Deutschland lebt unterdessen die Diskussion über die Sicherheit von Weihnachtsmärkten auf. Wie 2016, nach dem Attentat auf dem Berliner Breitscheidplatz, ebenfalls durch einen polizeibekannten Islamisten. Der Kampf gegen solche Gefährder muss konsequenter betrieben werden, ebenso der Kampf gegen die Propagandisten des Terrors, die auf deutschen Straßen derzeit ungeniert das palästinensische Opfer-Narrativ bewerben. Aufklärung und Information können dagegen präventiv wirken, dazu eine Politik, die ehrlich, ohne Profilierung oder Panikmache über Sicherheitsfragen debattiert - und ein handlungsfähiger, wehrhafter Rechtsstaat."/yyzz/DP/he

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Attentat in Paris:

Pressestimme 'Allgemeine Zeitung' zu Attentat in Paris

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer