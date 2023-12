DUBAI (dpa-AFX) - Die Weltklimakonferenz in Dubai mit ihrer Rekordzahl von 97 000 Teilnehmern ist nach Ansicht des Chefs des UN-Entwicklungsprogramms, Achim Steiner, nicht unbedingt ein Modell für die Zukunft. "Ich persönlich bin der Meinung, dass diese Konferenzen zu groß geworden sind", sagte er in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Dubai.

Andererseits wolle er auch niemandem vorschreiben, nicht teilzunehmen, sagte Steiner. "Und wenn ein Land wie die Vereinigten Arabischen Emirate die Möglichkeit hat, eine so große Konferenz zu organisieren, dann, so glaube ich, ist das nicht unser größtes Problem." Zu bedenken sei aber, dass das Anwachsen der Konferenzen viel Aufwand, Zeit und Kosten bedeute. Es könne schwieriger werden, Gastgeberländer zu finden, wenn man rund 100 000 Menschen beherbergen und für sie ein Konferenzgelände bereitstellen müsse.