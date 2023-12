Roche steigt mit Milliarden-Übernahme in Kampf gegen Fettleibigkeit ein

BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Roche steigt mit einer US-Übernahme in den Kampf gegen Fettleibigkeit ein. Für das US-Unternehmen Carmot Therapeutics wird der Basler Konzern 2,7 Milliarden US-Dollar zahlen, wie das Unternehmen am Montag in Basel mitteilte. Zudem können Meilensteinzahlungen von bis zu 400 Millionen Dollar fließen. Carmot befindet sich laut Mitteilung vom Montag in Privatbesitz und verfügt in seiner Pipeline über Kandidaten, die zur Behandlung von Fettleibigkeit bei Patienten mit und ohne Diabetes eingesetzt werden können.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer