Thema könnten auch die De-Risking-Pläne Brüssels sein, mit denen die EU ihre Abhängigkeit von China in bestimmten Technologie-Bereichen oder bei Rohstoffen reduzieren will. Die EU-Kommission betonte, sich damit nicht von der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt entkoppeln zu wollen. Peking sieht darin dennoch Protektionismus.

PEKING (dpa-AFX) - Vertreter aus Brüssel und Peking wollen sich in dieser Woche zu einem EU-China-Gipfel in der chinesischen Hauptstadt treffen. Die Gespräche seien für den 7. Dezember geplant, bestätigte das chinesische Außenministerium am Montag in Peking. Für die EU wollen Ratspräsident Charles Michel und Kommissionschefin Ursula von der Leyen anreisen und in Peking Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen. Angaben zu den Gesprächsthemen machte das Ministerium nicht.

EU und China treffen sich in dieser Woche zu Gipfel in Peking

