Im Moment hören sie nur das, was sie hören wollen. So zum Beispiel, dass er gleichzeitig betonte, dass die Leitzinsen bereits im restriktiven Bereich angelangt seien. Das ist für Anleger bereits ein ausreichender Hinweis, um bei ihrer Erwartung zu bleiben, dass die Fed im März 2024 das erste Mal eine Leitzinssenkung durchführen wird – was Powell aber natürlich nicht gesagt hat.

Der Goldpreis bricht heute Morgen auf ein neues Rekordhoch aus, was ein Hinweis auf die hohe Unsicherheit ist, die im Markt nur eine Woche vor der nächsten Sitzung der Fed herrscht. Der Bitcoin steigt über 40.000 Dollar und vollzieht damit eine ähnliche Bewegung wie Gold, die zu einer erwarteten geldpolitischen Wende nach unten passt. Die Anleger rechnen nach wie vor mit vier Leitzinssenkungen durch die Fed im kommenden Jahr.