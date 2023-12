East Africa Metals gibt bekannt, dass Tibet Huayu den Beginn der Erschließungsprogramme in den Minen Mato Bula und Da Tambuk in Äthiopien genehmigt hat

Vancouver, British Columbia – 1. Dezember 2023 / IRW-Press / – East Africa Metals Inc. (TSX-V: EAM) („East Africa“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Bestätigung von seinem Entwicklungspartner, Tibet Huayu Mining Co., Ltd. („Huayu Mining“ oder „Tibet“; Börse Shanghai, Aktiencode: 601020), erhalten hat, dass das Board of Directors des Konzerns die Aufnahme der Minenerschließungsaktivitäten in den Minen Mato Bula und Da Tambuk durch die Tochtergesellschaft Silk Road Investments Co. Limited („Silk Road“) genehmigt hat.