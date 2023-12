Rock Tech erhält verbindliches Rohstoffangebot für Guben Konverter

Toronto, Ontario, CAN – (4. Dezember 2023) – Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (das "Unternehmen" oder "Rock Tech") freut sich bekannt zu geben, dass es ein verbindliches Vertragsangebot für die Lieferung von Rohstoffen (das "Angebot") von Castelburg Industrie GmbH ("Castelburg") erhalten hat. Castelburg, ein renommierter Zulieferer der Automobilindustrie, verpflichtet sich zur Lieferung von mindestens 250.000 Tonnen Spodumen Konzentrat an Rock Tech’s Lithium Konverter in Guben. Der aus dem Angebot resultierende Vertrag hat eine anfängliche fünfjährige Vertragslaufzeit beginnend ab dem Jahr 2024.

Die Unterzeichnung des verbindlichen Liefervertrags ist vorbehaltlich des positiven Abschlusses der laufenden Due-Diligence-Prüfung. Im Rahmen der Liefervereinbarung wird Rock Tech ab dem zweiten Halbjahr 2024 jährlich bis zu 60.000 Tonnen Spodumen Konzentrat aus Castelburgs Quelle in Salta, Argentinien, beziehen. Der Preis für das Konzentrat basiert auf Marktpreisen inklusive eines Abschlages und wird an den tatsächlichen Lithium-Material-Gehalt angepasst. Die Liefervereinbarung sieht außerdem eine mögliche Erhöhung der Mengen und eine Verlängerung der ursprünglichen Laufzeit vor.

Dirk Harbecke, Vorsitzender und CEO von Rock Tech, kommentiert: "Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Rock Tech und die Weiterentwicklung unseres Guben-Projekts. Der Bezug von Rohstoffen von Dritten zusätzlich zu Georgia Lake ist ein wichtiger Schritt ist, um die Finanzierung unseres deutschen Konverters abzuschließen. Castelburg ist ein weiterer starker Partner aus dem europäischen Mittelstand, der uns unterstützt und seine Beziehungen in Südamerika zur Verfügung stellt, um unsere Rohstoffbeschaffung zu unterstützen."