Die Aktien von Puma und Adidas haben am Mittwoch, dem 29. November, von dem Quartalsbericht des US-Sportschuhhändler Foot Locker Aufwärtsimpulse erhalten. Adidas-Papiere stiegen bis auf knapp 191 Euro und damit auf das höchste Niveau seit Ende April 2022. Am Freitag letzter Woche notierte die Aktie von Aidas noch weitere 1,09 Prozent im Plus bei 194,24 Euro. Zur Bilanzvorlage des dritten Geschäftsquartals gab Foot Locker bekannt, dass der Umsatz auf vergleichbarer Fläche weniger deutlich als erwartet zurückgegangen sei. Das wurde am Markt mit Erleichterung aufgenommen. Zudem äußerte sich der US-Konzern zum laufenden vierten Quartal. Das bereinigte Ergebnis je Aktie wird im Schlussquartal zwischen 26 und 36 US-Cent gesehen. Der Aktienkurs von Foot Locker schnellte im US-Handel um fast 9 Prozent nach oben.

Die neue Hoffnung bei Adidas, was den neuen CEO Björn Gulden betrifft, ist bis dato auch am Aktienkurs ablesbar. Seit Bekanntwerden der Personalrochade hat der Kurs rund 107 Prozent hinzugewonnen. Noch am 3. November 2022 wurde der Schlusspunkt eines starken Abwärtstrends bei 93,40 Euro gesetzt. Damit fiel der Marktpreis auf ein Niveau aus dem Jahre 2016 zurück. Schon am 14. November 2022 lag der Kurs wieder bei 137,10 Euro. Die Veröffentlichungen zum ersten und zweiten Quartal 2023 wirkten sich eher neutral auf den Kurs aus. Leider wurde der am 3. November 2022 angestoßene Aufwärtstrend am 13. September 2023 nachhaltig gebrochen. Die in weiterer Folge angesteuerte Unterstützung bei 156,56 Euro wurde durch die Bildung eines Doppelbodens verteidigt, womit der Kurs danach bei aktuell 194,24 Euro gelandet ist. Damit wurde der Widerstand bei 188,60 Euro überwunden, was weitere Kurssteigerungen bis zum Widerstand bei 219,35 Euro zur Folge haben könnte. Der geplante Gewinn pro Aktie des Jahres 2025 wurden seit September 2023 leicht von 8,07 Euro auf 8,04 Euro korrigiert. Damit liegt das erwartete KGV 2025 bei aktuell 23,90 und somit im Rahmen der historischen KGVs.

Adidas AG (Tageschart in Euro) Tendenz: