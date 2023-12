NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Salzgitter mit "Hold" und einem Kursziel von 30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das schwache Konjunktur- und Nachfrageumfeld im Jahr 2024 sei den Stahlsektor-Anlegern bekannt, schrieb Analyst Cole Hathorn in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch ungenutzte Kapazitäten spiegelten sich bereits in den Erwartungen wider. Derweil zeichne sich ein besseres Preisumfeld ab und die Branchenunternehmen seien bilanziell mittlerweile aber besser aufgestellt. Sie dürften im ersten Halbjahr 2024 von Stahlpreis-Erhöhungen profitieren. Der Experte zieht Unternehmen vor, die stärker auf die USA ausgerichtet sind./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2023 / 08:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2023 / 07:05 / ET

Die Salzgitter Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 27,74EUR gehandelt.