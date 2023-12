Wirtschaft Hamburger Finanzsenator fordert Sondervermögen für Klimaschutz

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) warnt vor drastischen Folgen für die Bundesländer durch das Karlsruher Haushaltsurteil. "Der Bund näht sich die Taschen zu und wird Förderbeiträge an uns reduzieren, obwohl manche Länder schon jetzt in einer Haushaltsnotlage sind", sagte Dressel der "Süddeutschen Zeitung".



Was Klima und Transformation sowie andere Förderungen betrifft, fehle den Ländern zusammen ein zweistelliger Milliardenbetrag. "Das ist ganz bitter, weil es um Projekte zum ökologischen Umbau der Wirtschaft und vieles mehr geht, die Arbeitsplätze und Wertschöpfung sichern und neu schaffen sollten." Ampel und CDU sollten sich verständigen, im Grundgesetz ein Sondervermögen für Transformation und Klimaschutz zu schaffen, so wie für die Bundeswehr geschehen.