Wirtschaft Dax startet leicht im Plus - Allzeithoch bleibt in Reichweite

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.420 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag.



An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Siemens Energy und Vonovia, die größten Verluste gab es entgegen dem Trend bei Sartorius, Merck und Münchener Rück. "Die Allzeithochs sind in Reichweite", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Und das gilt für Indizes wie den Dax und den Nasdaq 100 gleichermaßen."