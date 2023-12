Nuvei geht globale Zahlungspartnerschaft mit Microsoft ein

MONTREAL, 4. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die Nuvei Corporation („Nuvei" oder das „Unternehmen") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), das kanadische Fintech-Unternehmen, gibt heute bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Microsoft eingegangen ist, um den Kunden seiner Produkte, Lösungen und Dienstleistungen in vielen seiner Schlüsselmärkte führende Zahlungsmöglichkeiten anzubieten.

Microsoft wird die anpassbare und flexible Zahlungstechnologie von Nuvei im Nahen Osten und in Afrika einsetzen und dabei von Nuveis fundierten Kenntnissen der lokalen Märkte profitieren, um seine Zahlungen für wiederkehrende Rechnungen und Einzeltransaktionen sowohl für die Office- als auch die Xbox-Produktpalette zu optimieren.

Weitere Vorteile der weltweiten Zahlungsmöglichkeiten von Nuvei, die Microsoft nutzt, sind optimierte Autorisierungsraten durch lokale Akquisition und überlegenes Risikomanagement, das irrtümliche Ablehnungen minimiert. Hinzu kommt Nuveis Fähigkeit, jedem Markt durch nur eine Integration alle relevanten alternativen Zahlungsmethoden (APMs) anzubieten. Philip Fayer, Nuvei Chair und CEO erklärte: „Dass wir Microsoft in die Lage versetzen, seine Kunden über eine breite Palette von Produkten zu erreichen, spricht für unsere Technologie und ist ein Beweis für unser Engagement für erstklassigen Kundenservice. Wir freuen uns darauf, Zahlungen für eine so universelle Marke zu optimieren, auf die so viele Menschen vertrauen und sich verlassen."

„Wir freuen uns, unsere Zahlungslösungen auf den Nahen Osten und Afrika auszuweiten", fügte Ajith Thekadath, Vice President Global Payments bei Microsoft hinzu. „Ob es sich um einen einmaligen Kauf, ein Software-Abonnement oder einen In-Game-Kauf handelt, Zahlungen sind entscheidend für unser gesamtes Kundenerlebnis. Die Partnerschaft mit Nuvei ermöglicht es unseren Kunden, zu bezahlen, wo immer sie sich befinden und wann immer sie möchten."

Erweiterung der Partnerschaft über Regionen und Anwendungsfälle hinweg

Nuvei und Microsoft sind bestrebt, diese Partnerschaft auf weitere Märkte auszudehnen und neue Anwendungsfälle zu erkunden, um das gesamte Microsoft-Erlebnis zu verbessern. Dazu gehört Microsoft Dynamics 365, seine Technologiesuite für Geschäftsanwendungen, die Betriebseffizienz und ein verbessertes Ressourcenmanagement für Unternehmen vorantreibt.

Fayer kommentierte: „Als zwei innovative, technologieorientierte Unternehmen, die Lösungen für viele der führenden internationalen Marken auf der ganzen Welt anbieten, ist es sinnvoll, zu erkunden, wie wir im Zuge des Ausbaus unserer Geschäftsbeziehungen enger zusammenarbeiten können."

