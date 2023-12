DAX mit weiterer bullischer Tageskerze

Weiterhin bleibt es dabei, dass der DAX total überkauft ist, aber die aktuelle Markteuphorie die Aktien immer weiter nach oben treibt. Als Signalgeber steht weiterhin der 10er-EMA im Blick. Solange der DAX über dem 10er-EMA notiert, ist trotz möglicher Rücksetzer, mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Bei einem nachhaltigen Bruch des 10er-EMA würde ein deutliches Schwächesignal vorliegen. Zu beachten ist zudem, dass der S&P 500 in den USA seinen oberen Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei 4.600 Punkten erreicht hat. Ob es hier zu einem Durchbruch nach oben kommt?

Am heutigen Montag stehen einige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, aber im Fokus stehen die sentix-Konjunkturdaten der Eurozone um 10:30 Uhr. Hier wird ein Stand von -15 Punkten erwartet, nach -18,6 Punkten zuvor. Um 16:00 Uhr folgt in den USA der Auftragseingang der Industrie für den Monat Oktober. Bei den Einzelaktien könnten am Nachmittag nach US-Eröffnung die Papiere von Alaska Airlines und Hawaiian Airlines im Blick stehen. Alaska Airlines kauft Hawaiian Airlines für $1,9 Mrd.