Ältere Autofahrerinnen und -fahrer sind bei Unfällen häufiger Hauptverursachende

WIESBADEN (ots) -



- Unfallursachen Älterer unterscheiden sich von denen in jüngeren Altersgruppen

- Ältere Menschen 2022 insgesamt vergleichsweise selten in Verkehrsunfälle mit

Personenschaden verstrickt

- Hochbetagten-Haushalte seltener mit Autos ausgestattet als Haushalte insgesamt



Sind ältere Autofahrerinnen oder -fahrer in einen Unfall mit Personenschaden

verwickelt, so tragen sie häufiger die Hauptschuld daran als jüngere. Im Jahr

2022 waren die mindestens 65-Jährigen in mehr als zwei Drittel der Fälle (68,7

%) die Hauptverursachenden, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.

Bei den mindestens 75-Jährigen wurde sogar gut drei von vier unfallbeteiligten

Autofahrerinnen und -fahrern die Hauptschuld am Unfall zugewiesen (76,6 %). Das

ist mit Abstand der höchste Wert aller Altersgruppen. Zum Vergleich: Bei den

unter 65-jährigen Autofahrerinnen und -fahrern waren 55,2 % Hauptverursachende.

In dieser Altersgruppe verursachen insbesondere junge Fahrerinnen und Fahrer

überproportional viele Unfälle: Saßen junge Erwachsene im Alter von 18 bis 20

Jahren am Steuer eines Pkws, waren sie in 70,8 % der Fälle für den Unfall

hauptverantwortlich.