JPMORGAN stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide in einem Ausblick auf die europäische Chemiebranche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Der zyklische Sektorabschwung, der Ende des zweiten Quartals 2022 begann, sei extrem schlimm und lang gewesen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Industriegasehersteller und Anlagenbauer sei zwar eines der besten mittel- bis langfristigen wertschaffenden Unternehmen für Aktionäre, aber die Aktie habe sich im Vergleich zur Branche bereits überdurchschnittlich entwickelt in den vergangenen zwei Jahren. Zudem sei das Geschäftsmodell spätzyklisch./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2023 / 21:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 171,3EUR gehandelt.



