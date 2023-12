JPMORGAN stuft Yara auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Yara in einem Ausblick auf die europäische Chemiebranche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 430 norwegischen Kronen belassen. Der zyklische Sektorabschwung, der Ende des zweiten Quartals 2022 begann, sei extrem schlimm und lang gewesen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Abbau der Lagerbestände bei den Kunden dürfte nun aber enden. Sobald sich die Gesamtwirtschaft im neuen Jahr verbessere, dürfte eine rasche Erholung der Volumina und der Gewinne in der Chemiebranche folgen. Beim Düngerkonzern Yara würden unsichere Aussichten für die Stickstoffpreise durch eine starke Bilanz und Dividende ausgeglichen./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2023 / 21:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Yara International Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 31,00EUR gehandelt.