Die Plug-Power-Aktie ist am vergangenen Freitag haussiert und mit einem Plus von 12,4 Prozent bei 4,54 US-Dollar aus dem Handel gegangen. Damit summiert sich die Rallye auf knapp 31 Prozent in den letzten fünf Handelstagen. Trotz finanzieller Herausforderungen glauben einige Analysten an ein signifikantes Wachstumspotenzial für die Aktie.

Scott Darling von Haitong International, bewertet Plug Power in der Folge nur noch mit "Neutral" und einem Ziel von fünf US-Dollar. Auch Analysten von Johnson Rice, JPMorgan und Jefferies haben ihre Bewertungen für die Aktie gesenkt, wobei das Kursziel von allen drei bei 6,00 US-Dollar liegt, allerdings mit der Einstufung "Neutral" oder "Hold". Citi-Analyst Vikram Bagri hat seine bisherige "Buy"-Empfehlung nach den Earnings ebenfalls revidiert und das Kursziel auf fünf US-Dollar gekappt.

Diese zahlreichen Herabstufungen spiegeln die gegenwärtige Unsicherheit unter Analysten bezüglich Plug Power wider. Das Unternehmen führt ein kapitalintensives Geschäft mit deutlich negativen Margen und benötigt dringend zusätzliche Liquidität, um den Betrieb mittel- bis langfristig aufrechterhalten zu können.

Laut Marketscreener liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 8,50 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 88 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. Der Konsens lautet Aufstocken.

Die Plug Power Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 4,14EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion