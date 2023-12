CGTN Beim Klimawandel geht uns die Zeit aus, nicht die Möglichkeiten

Peking (ots/PRNewswire) - Peking, das starke, schnell schlagende Herz des

chinesischen Wohlstands, war bisher als eine sichere und stabile Stadt bekannt,

die frei von Naturkatastrophen ist. Aber nicht so im Sommer 2023. Während dieser

Jahreszeit kletterte das Quecksilber immer weiter in die Höhe, und die

Tageshöchsttemperaturen erreichten durchweg über 40°C. Dann, als die Hauptstadt

eine relative Atempause von der brütenden Hitze hatte, kam ein heftiger Regen,

der zu Überschwemmungen führte und Tausende von Menschen vertrieb.



Während sich Peking erholte, zeichneten sich rund um den Globus schreckliche,

aber ähnliche Trend ab: der tödlichste Waldbrand in den USA seit mehr als einem

Jahrhundert versengte Lahaina, Hawaii; die verheerenden Überschwemmungen, die

ein Viertel der Stadt Derna in Libyen zerstörten; extreme Hitze und zunehmende

Dürre in Chile und am Horn von Afrika; der steigende Meeresspiegel in den

Inselstaaten... "Die Menschheit hat die Pforten zur Hölle geöffnet", wie

UN-Generalsekretär António Guterres feststellte, "wir steuern auf eine

gefährliche und instabile Welt zu".