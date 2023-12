Hanns-Ferdinand Müller steigt bei AgroSolar Europe ein (FOTO)

Berlin (ots) - Die AgroSolar Europe GmbH hat Hanns-Ferdinand Müller als Senior

Financial Advisor gewinnen können, um mit ihm die Wachstumsstrategie der letzten

Monate fortzuführen.



Hanns-Ferdinand Müller ist seit 1.11.2023 bei AgroSolar Europe als Senior

Financial Advisor für die Expansion in neue Märkte zuständig. Mit ihm gewinnt

AgroSolar Europe einen ausgewiesenen Branchenkenner, der bereits seit 2001 in

Führungspositionen für Energiekonzerne und in der Finanzbranche tätig ist. Nach

seiner Zeit als Vorstandssprecher bei der RWE-Vertrieb AG war er als

Gesellschafter und Beiratsvorsitzender der DZ-4 GmbH im Bereich Erneuerbare

Energien tätig und hat als erster in der Branche ein Geschäftsmodell für

gemietete PV-Dachanlagen & Speicher etabliert. Er verantwortete den

Wachstumsprozess und späteren erfolgreichen Verkauf der DZ-4 GmbH an die ENBW im

Jahr 2021.