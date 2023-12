DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft PERNOD RICARD auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Pernod Ricard in einem Ausblick auf die europäische Getränkebranche von 153 auf 137 Euro gesenkt. Er sei nach zwei Jahren mit unterdurchschnittlicher Kursentwicklung nun etwas weniger vorsichtig gestimmt für Destillerien, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er sehe aber weiterhin Abwärtsrisiken für die Konsensschätzungen von Diageo, Pernod und Remy. Sein "Top Pick" für 2024 ist Campari./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2023 / 07:28 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 156,9EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mitch Collett

Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 137

Kursziel alt: 153

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m