In diesem Jahr schwach gelaufene Werte waren am deutschen Markt zu Wochenbeginn gefragt: Die Papiere des Internet-Modehändlers Zalando etwa gewannen 2,5 Prozent. Für die Anteile der Online-Essenslieferanten Delivery Hero und Hellofresh ging es um bis zu 3,7 Prozent nach oben. Die Aktien des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 verbuchten ein Plus von 4,2 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Montag in Sichtkontakt zu seinem Rekordhoch nur wenig bewegt. Gegen Mittag legte der deutsche Leitindex um 0,12 Prozent auf 16 417,40 Punkte zu. Zeitweise war er bis 73 Zähler an seine Bestmarke von rund 16 529 Punkten von Ende Juli herangerückt.

