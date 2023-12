Der australische Kupfer-Explorer Tennant Minerals Ltd (ASX: TMS; FRA: UH7A) meldet weitere außergewöhnlich hochgradige Kupfer- und Goldergebnisse in der flachen östlichen Erweiterung seiner Bluebird-Entdeckung (siehe Abbildungen 1 und 2) auf dem Projekt Barkly im Northern Territory. Die jüngsten Ergebnisse beinhalten eine 2,6 m lange Zone mit 18,8 % Kupfer und 12,3 g/t Gold innerhalb eines mächtigen und hochgradigen Abschnitts von 14,1 m mit 10,4 % CuEq* (7,6 % Cu, 2,4 g/t Au, 0,32 % Bi) in Bohrung BDD0042 (siehe Abbildung 1).

Die gemessenen Ergebnisse sind die hochgradigsten Ergebnisse, die bisher aus der oberflächennahen Erweiterung der Bluebird-Entdeckung erhalten wurden. Die neuen Ergebnisse stammen aus der aktuellen Phase des laufenden Bohrprogramms, das bis dato 15 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 3.000 Metern umfasst. Die Entdeckung einer Wiederholung von Bluebird bei Bluebird East würde das Potenzial bieten, die Ausdehnung der kupfer-goldmineralisierten Zone auf Bluebird zu verdoppeln (siehe Abbildung 2).



Abbildung 1: Bluebird-Querschnitt 448,500mE mit einem neuen hochgradigen Kupfer- und Goldabschnitt in BBDD0042.



Abbildung 2: Längsprojektion von Bluebird mit den wichtigsten Kupfer-Gold-Abschnitten und neuen hochgradigen Kupfer- und Goldabschnitten, die im Rahmen der geplanten Bohrungen des Ziels Bluebird East entdeckt wurden.

Vier Untersuchungsergebnisse aus dem laufenden Programm, das Ziele im gesamten 1,5 km langen Zielkorridor bei Bluebird erprobt hat, stehen noch aus. Alle vier Bohrungen in drei wichtigen Zielgebieten sind stark mineralisiert: BBRC0026 (siehe Abbildung 1) umfasst eine 58,5 m lange Zone mit Hämatit und 22,5 m sichtbarer Kupfermineralisierung in weniger als 40 m Tiefe bei der östlichen Erweiterung von Bluebird, was auf das Potenzial für einen ersten Tagebau bei Bluebird hinweist BBDD0043 zeigt eine 24 m lange Zone mit Chlorit-Kieselerde-Hämatit-Alteration, einschließlich 8 m Kupfermineralisierung1 (Chalkosin, Malachit) in der Zielzone Bluebird East. Weitere Bohrungen bei dieser potenziell wichtigen Entdeckung sind im Gang.

Die beiden Bohrungen BBDD0045 und BBDD0046 zeigen stark bis intensiv mineralisierte Abschnitte in der hochgradigen Gold-Kupfer-Zone Bluebird West (Abbildung 2). Die Bohrkerne werden derzeit für metallurgische Kompositproben und Untersuchungen entnommen.

Der Chairman von Tennant Minerals, Neville Bassett, kommentierte: „Dieser jüngste Abschnitt (BDD0042) hat erneut die weit verbreiteten und außergewöhnlichen Kupfer- und Goldgehalte entlang der gesamten identifizierten Streichenlänge der Entdeckung Bluebird gezeigt. Die Mineralisierung wurde in einer Tiefe von 40 m unter der Oberfläche durchteuft, was darauf hindeutet, dass das Potenzial besteht, den oberen Teil der Lagerstätte über einen Tagebau zu erschließen, bevor sie als langlebige Untertagemine weitergeführt wird. Wir setzen die Bohrungen auf der Entdeckung Bluebird East fort, die das Potenzial hat, eine Wiederholung der hochgradigen Kupfer-Gold-Zone von Bluebird zu sein.“



Abbildung 3: Lage des Projekts Barkly und der wichtigsten historischen Minen im Tennant Creek Mineralienfeld.

Fazit: Die Entdeckungen von Tennant Minerals könnten das gleichnamige Tennant Creek Mineralienfeld (siehe Abbildung 3) im Northern Territory endlich aus seinem Dornröschenschlaf wecken. Die bei Bluebird durchteufte Mineralisierung ist typisch für die hochgradigen Kupfer-Gold-Erzkörper in dem Gebiet, das von 1934 bis 2005 mehr als 5,5 Mio. Unzen Gold und über 700 kt Kupfer produziert hat. Die bisherigen Bohrungen haben bei Bluebird eine Kupfer-Gold-Mineralisierung auf einer Streichenlänge von 500 m und in einer Tiefe von über 250 m identifiziert. Besonders ermutigend ist, dass die jüngsten Bohrungen auf die Möglichkeit hindeuten, eine spätere Produktion im Tagebau zu beginnen. Sobald alle Ergebnisse des aktuellen Bohrprogramms ausgewertet sind, wird Tennant Minerals eine erste Modellierung der Mineralressourcen präsentieren. Tennant Minerals liefert auf Bluebird den Beweis dafür, dass sich mit modernen Explorationsmethoden auch blinde Lagerstätten in dem Gebiet entdecken lassen. Das Unternehmen will andere wichtige Ziele im Bluebird-Perseverance-Korridor auf der Grundlage von Schwerkraft-, Magnetik- und IP-Widerstandsmessungsmodellen testen. Die Regierung des Northern Territory wird sich um eine Kofinanzierung bemühen, um die tieferen Ziele und andere regionale Ziele wie Perseverance North und Babbler zu erproben (siehe Abbildung 3). Bisher hat der australische Markt noch kaum auf die Bohrerfolge von Tennant reagiert. Die Aktie legte um rund 5 Prozent zu.

