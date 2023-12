Immobilienfinanzierung in Dubai Wie sich deutschsprachige Investoren mit Eugen Zimbelmann ihr Wunschobjekt sichern (FOTO)

München (ots) - Zwischen Mythen und Chancen weckt Dubai zunehmend das Interesse

deutschsprachiger Investoren - sorgt aber auch für Unsicherheiten. Eugen

Zimbelmann von Dubai Finanz bietet hierbei den nötigen Überblick und sorgt

zugleich für eine gleichermaßen unkomplizierte wie bedarfsgerechte

Immobilienfinanzierung. Wie er dabei vorgeht und warum derartige Vorhaben

unkomplizierter zu realisieren sind, als viele Menschen vermuten, erfahren Sie

hier.



Trotz des soliden Wirtschaftswachstums und der nachhaltigen Stadtentwicklung

treten noch immer viele Interessenten einer Investition in Dubai skeptisch

gegenüber - vor allem wegen diverser Unsicherheiten, etwa bezüglich der

rechtlichen Rahmenbedingungen beim Immobilienerwerb. Ob angeblich

ausländerfeindliche Gesetze oder mangelnde Eigentumsrechte: Nicht selten halten

Anleger entsprechende Geschäfte wegen haltloser Mythen und ungeklärter

Missverständnisse sogar für undurchführbar. "Verzichten eigentlich interessierte

Investoren daher auf den Immobilienkauf in Dubai, entgehen ihnen nicht nur

steuerliche Vorteile. Vielmehr verpassen sie dadurch in günstigen Zeiten wie

diesen womöglich die Chance auf das Geschäft ihres Lebens", mahnt Eugen

Zimbelmann von Dubai Finanz.