Wenige Tage zuvor meldete Mutares die 13. Akquisition, den Autozulieferer PRINZ, einen Spezialisten für Scharnier- und Schließsysteme, die in Fahrzeugtüren, Heckklappen und Motorhauben für beste Adressen wie Mercedes-Benz, Daimler Truck oder BMW eingebaut werden. Mit rund 300 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im vergangenen Turnus einen Umsatz um rund 55 Millionen.

In diesem Stil geht es weiter. Auch noch im November die 12. Übernahme: Mutares kauft die niederländischen Aktivitäten von Prénatal, einen Einzelhändler spezialisiert auf Artikel für Babys und Kleinkinder. Fast jeder kennt die starke Marke. Die Private-Equity-Holding ist fokussiert auf mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotential aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder versilbert werden.