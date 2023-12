Seit nunmehr 2017 lastet auf der Henkel-Aktie ein intakter Abwärtstrend, hierbei fielen die Notierungen von 114,60 auf gerade einmal 54,66 Euro kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie zurück. Doch an die anschließende Erholungsrallye konnte die Aktie nicht wirklich anknüpfen, dieses Jahr brachte erneut Verluste auf 56,54 Euro hervor. Unter großen Anstrengungen versucht die Henkel-Aktie diesen Bereich nun als Boden auszubauen und hat sich in den letzten Wochen an die obere Trendkanalbegrenzung herangearbeitet. Noch deckelt aber ein Horizontalwiderstand um 64,50 Euro das Kurspotenzial, ein erfolgreicher Ausbruch über diese Hürde sowie den EMA 200 könnte allerdings zu einem Befreiungsschlag führen.

Große Kraftanstrengung notwendig