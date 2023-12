Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bruchsal (ots) - Zahlreiche Software- und IT-Unternehmen leiden unter derangespannten Wirtschaftslage und dem sich zuspitzenden Konkurrenzdruck in ihrerBranche. Eine Vertiefung der Kundenbeziehung gewinnt für den Weiterbestandvieler Firmen an Bedeutung. Als Spezialdienstleister für Software- undIT-Unternehmen wissen Maximilian Feldengut und Luca Seitner von der MEDIALIFTGmbH, mit welchen Problemen IT-Experten derzeit zu kämpfen haben undunterstützen ihre Kunden dabei, Vertrieb und Marketing zu optimieren. WeshalbUnternehmen ohne moderne Marketingmaßnahmen von der Konkurrenz abgehängt werdenund was sie dagegen tun können, erfahren Sie hier.Inhabergeführte Software- und IT-Unternehmen zeichnen sich durch eine umfassendefachliche Expertise aus, da die Geschäftsführer häufig selbst Programmierersind. Aufgrund ihrer intensiven Beschäftigung mit fachspezifischenProblemlösungen verfügen sie indessen nur über wenig Zeit, sich mit Marketingund Vertrieb zu beschäftigen. Doch in einer Situation, in der immer mehrStart-ups mit aggressiven Strategien auf den Markt drängen, wird der direkteKontakt zu Zielgruppe und Kunden auch für bereits etablierte IT-Unternehmenimmer wichtiger. Andernfalls droht die Gefahr, trotz großer Fachkenntnis undlangjähriger Erfahrung durch unerfahrene und fachlich weniger versierteKonkurrenten überholt zu werden. "Fachmessen und Empfehlungen reichen in derheutigen Zeit einfach nicht mehr aus, um Aufträge zu gewinnen. Vertrieb undMarketing sind entscheidend für den Fortbestand von IT-Firmen", erklärtMaximilian Feldengut von der MEDIALIFT GmbH."Mit unseren Dienstleistungen möchten wir mittelständischen Software- undIT-Unternehmen dabei helfen, einen Kanal für Marketing und Vertrieb aufzubauen,der kontinuierlich Resultate erbringt, langfristig nutzbar ist und sich ausbauenlässt", ergänzt sein Geschäftspartner Luca Seitner. Gemeinsam mit ihrem Teamhaben Maximilian Feldengut und Luca Seitner eine Mischung aus sozialem Netzwerkund Software entwickelt, die es IT-Unternehmen ermöglicht, ihre Leistungenzielgruppenspezifisch zu präsentieren. Auf diese Weise können Kunden undInteressenten mithilfe von hochwertigem Content auf LinkedIn direkt angesprochenund zu einer Kontaktaufnahme angeregt werden. Im Vordergrund steht dabei stetsdie einprägsame Darstellung der tatsächlichen Expertise und Fachkenntnis einesUnternehmens. Warum Unternehmen im IT-Bereich heute nicht mehr an geeignetenMarketingmaßnahmen vorbeikommen und was es dabei zu beachten gilt, haben dieExperten im Folgenden zusammengefasst.1. Kontinuierliche Postings mit relevanten Inhalten veröffentlichen