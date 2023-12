Scholz unterstreicht Bedeutung von Geothermie und Wasserstoff

POTSDAM (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Bedeutung von Geothermie und Wasserstoff für die bis 2045 angestrebte Klimaneutralität Deutschlands unterstrichen. "Die Geothermie hat in Deutschland große Potenziale für die Wärmeversorgung und kann in bestimmten Bereichen auch für die Stromerzeugung genutzt werden", sagte Scholz am Montag bei einem Besuch im Potsdamer Wissenschaftspark. Neben den Erneuerbaren Energien sei auch Wasserstoff ein wichtiger Baustein für die Energiewende. "Wir brauchen Wasserstoff als zentrales Gas für die industrielle Nutzung der Zukunft."

Scholz informierte sich als SPD-Bundestagsabgeordneter in seinem Potsdamer Wahlkreis beim Geoforschungszentrum (GFZ) und beim Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) über Forschungsergebnisse. Professorin Susanne Buiter erläuterte als Leiterin des GFZ, dass aus Geothermie 25 Prozent des Wärmebedarfs in Deutschland gedeckt werden könnten. Dafür sei aber auch öffentliche Förderung notwendig, um etwa auch kleineren Stadtwerken Tiefenbohrungen zu ermöglichen.

Zudem könne der Untergrund auch als Speicher für Wasserstoff oder Kohlendioxid genutzt werden, sagte Buiter. Das GFZ bereitet eine Demonstrationsanlage für die Speicherung von Wasserstoff in Ketzin vor. Dort hatte das GFZ im Jahr 2017 das erste europäische Projekt zur Speicherung von insgesamt 67 000 Tonnen CO2 abgeschlossen. Für die Erprobung der Wasserstoff-Speicherung in dem porösem Gestein fehlten aber noch Fördergelder in Höhe von 10 bis 15 Millionen Euro, sagte Buiter dem Kanzler.