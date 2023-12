JEFFERIES stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon nach einer Fachkonferenz der Cloud-Sparte AWS auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Dieses Mal seien zwar weniger spektakuläre Neuprodukte vorgestellt worden, dafür habe der Fokus aber sehr stark auf Künstlicher Intelligenz gelegen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Amazon könnte sich mit den Plänen in diesem Bereich besser positionieren. Die Aktien seien attraktiv bewertet./niw/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2023 / 20:43 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2023 / 20:43 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 134,3EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Brent Thill

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 175

Kursziel alt: 175

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m