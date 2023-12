Wirtschaft SPD-Linke werben vor Parteitag für Mindestlohnerhöhung auf 15 Euro

Foto: Reinigungskraft in einer U-Bahn-Station (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Foto: Reinigungskraft in einer U-Bahn-Station (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der linke Flügel der SPD wirbt dafür, auf dem Bundesparteitag der Sozialdemokraten am Wochenende die Forderung nach einem Mindestlohn von 15 Euro zu beschließen. "Niedrige Löhne und steigende Preise sind der Nährboden für gesellschaftlichen Frust und es ist unsere Aufgabe als Sozialdemokratie, hierauf eine solidarische und gerechte Antwort zu geben", sagte der SPD-Politiker Erik von Malottki dem "Spiegel".



Er ist Co-Vorsitzender der linken Gruppierung "Forum DL21" in der SPD-Bundestagsfraktion. Vor allem in Ostdeutschland steckten viele Menschen im Niedriglohnsektor, sagte von Malottki. "Für diese Menschen müssen wir als SPD jetzt handeln und eine Erhöhung des Mindestlohns ganz oben auf die Agenda setzen."