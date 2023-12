UBS stuft ASML auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für ASML nach einer Tech-Fachkonferenz der Schweizer Großbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 770 Euro belassen. Aus mehr als 40 Gesprächen mit Branchenmanagern lasse sich das Fazit ziehen, dass die Branche an einem Wendepunkt stehe, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Montag vorliegenden Studie. Viel gesprochen worden sei über den Zyklusstand, die Preisentwicklung und China. Infineon und ASML blieben seine "Top Picks" in der Branche. Für Ausrüster wie ASML seien die sich verbessernden Perspektiven bei Halbleitern positiv./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2023 / 18:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2023 / 18:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 634,5EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 770

Kursziel alt: 770

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m