Weihnachtszeit ist Konsumzeit - Copywriter verrät, welche Werbetricks Verbraucher unbedingt auf dem Schirm haben sollten (FOTO)

Mannheim (ots) - Das Weihnachtsgeschäft lebt vom Konsumrausch - und dabei helfen

Firmen natürlich kräftig nach. Während Verbraucher das Weihnachtsgeld über die

Ladentheke fließen lassen, werden sie jedes Jahr aufs Neue unbewusst an diesen

Punkt gelenkt. Doch was sind eigentlich die Tricks, welche die Menschen zum

Geldausgeben verführen?



"Die Weihnachtszeit ist bekannt dafür, dass Unternehmen besonders darauf setzen,

bewusst Emotionen anzusprechen, um ein Gefühl von Dringlichkeit und Nostalgie

beim Verbraucher zu erzeugen", sagt Werbetexter Julius Kemnitzer. "Dagegen kann

man sich kaum wehren - außer man weiß, was die Tricks sind." Im folgenden

Beitrag verrät er, welche Werbetricks sich Unternehmen jedes Jahr zunutze

machen.





Emotionale Ansprache und NostalgieSpeziell während der Weihnachtszeit zielen Werbekampagnen darauf ab, bei denVerbrauchern tief verwurzelte Gefühle und Erinnerungen zu wecken. Hierbeispielen nostalgische Elemente eine wesentliche Rolle: TraditionelleWeihnachtslieder, Bilder von Familienzusammenkünften und winterliche Szenarienschaffen eine emotionale Verbindung zwischen dem Produkt und den glücklichenMomenten im Kreise der Familie. Mit dieser Strategie machen sich Unternehmen dieSehnsucht nach Harmonie und Geborgenheit gezielt zunutze, um beim Kunden einetiefere Resonanz zu erzielen und ihn subtil zum Kauf zu animieren.Limitierte Angebote und ExklusivitätNicht weniger selten versuchen Unternehmen bei potenziellen Kunden ein Gefühlder Dringlichkeit und Exklusivität zu erzeugen. Indem Produkte als "nur fürkurze Zeit verfügbar" oder als "exklusive Weihnachtseditionen" beworben werden,entsteht bei den Verbrauchern das Gefühl, sie müssten sofort handeln, um dasAngebot nicht zu verpassen. Diese Taktik, die mit der Angst vor dem Verpasseneiner einmaligen Gelegenheit spielt, kann den Kaufdruck somit effektiv erhöhen.Zudem vermittelt die Limitierung den Eindruck, die beworbenen Produkte seienetwas Besonderes - und steigert damit ihren wahrgenommenen Wert.Mehr kaufen, als wirklich nötig ist?Eine weitere verbreitete Methode im Weihnachtsgeschäft ist das Cross-Selling,verbunden mit der Bündelung von Produkten: Dabei werden Hauptprodukte oft mitergänzenden Artikeln oder Zubehör kombiniert, um vermeintlich attraktivePaketangebote zu schaffen. Auf diese Weise wollen Unternehmen ihre Kunden dazubewegen, mehr Produkte in einem Kauf zu erwerben - damit machen sie sich derenBereitschaft zunutze, in der Weihnachtszeit umfangreichere Einkäufe fürGeschenke zu tätigen. Ein prägnantes Beispiel hierfür sind Spielkonsolen, diemit zusätzlichen Spielen und Zubehör als spezielle Weihnachts-Bundles angebotenwerden.Visuelle Gestaltung und WeihnachtsthematikEine entscheidende Rolle in der Weihnachtszeit spielt auch die visuelleGestaltung der Werbematerialien. Unternehmen setzen hierbei auf typischeWeihnachtsfarben wie Rot, Grün und Gold sowie auf Symbole wie Schneeflocken,Weihnachtsbäume und Lichter, um eine festliche Atmosphäre zu erzeugen. Oftwerden diese visuellen Elemente in Kombination mit festlicher Musik eingesetzt,um eine umfassende Weihnachtsstimmung zu schaffen. Diese gezielte Gestaltungspricht die Sinne an und kann die Konsumenten in eine Stimmung versetzen, diesie empfänglicher für Kaufentscheidungen macht - insbesondere in einer Zeit, dietraditionell mit dem Schenken und Feiern verbunden ist.Social Media und Influencer-MarketingDer Einsatz von Influencern, Prominenten oder zufriedenen Kunden, die Produkteöffentlich präsentieren, trägt maßgeblich zum Aufbau von Vertrauen undGlaubwürdigkeit bei. Diese Art der Werbung nutzt die Macht der Empfehlung, diespeziell in sozialen Netzwerken eine bedeutende Rolle spielt: So neigenVerbraucher dazu, Produkten, die bereits von anderen genutzt und empfohlenwurden, mehr Vertrauen zu schenken - gerade in der Weihnachtszeit, wenn dieSuche nach dem perfekten Geschenk im Vordergrund steht, besonders wirkungsvoll.