Else absolviert ersten Produktionslauf für innovative trinkfertige Shakes für Kinder im Vorfeld der großangelegten Markteinführung bei wichtigen Einzelhandelsketten in ganz Nordamerika im Dezember 2023

Vancouver, British Columbia, 4. Dezember 2023 / IRW-Press / - Else Nutrition Holdings Inc. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste Großserienproduktion seiner trinkfertigen Shakes für Kinder (RTD Kids Shakes) erfolgreich abgeschlossen hat. Bei dem Produkt handelt es sich um einen neuartigen, vollwertigen Ernährungsshake, der mit tollem Geschmack, hervorragender Textur und dem niedrigsten Zuckergehalt in seiner Produktkategorie überzeugt. Mit diesem Produktionslauf stellt das Unternehmen sicher, dass die bevorstehende Markteinführung seiner „RTD Kids Shakes“ in ganz Nordamerika im Dezember 2023 erfolgen kann.

In Vorbereitung auf die Produkteinführung ist Else eine Reihe von Partnerschaften mit bedeutenden regionalen Einzelhandelsketten sowie Online-Plattformen in den Vereinigten Staaten und Kanada eingegangen. Darüber hinaus rechnet das Unternehmen damit, in naher Zukunft weitere Partner ins Boot zu holen, nachdem seine trinkfertigen Produkte überwältigend positiv aufgenommen werden. Else hat bereits im Vorfeld der Markteinführung mit der Auslieferung begonnen und will die Belieferung seiner Partner bis Ende des Jahres möglichst rasch abwickeln.

Hamutal Yitzhak, die als CEO und Mitbegründerin von Else Nutrition verantwortlich zeichnet, erklärt: „Dieser Produktionslauf ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur großangelegten Markteinführung unserer Trinknahrung für Kinder. Durch sorgfältige Planung haben wir unsere Produktionsziele erreicht und übertreffen sie sogar. So können wir vom großen Interesse der wichtigsten Einzelhandelsketten in ganz Nordamerika bestmöglich profitieren. Wir sind der Meinung, dass wir mit diesem Produkt als ideale Ergänzung unserer bestehenden Produktlinien von der zunehmenden Bekanntheit unserer Marke profitieren und die Marktnachfrage nach einem gesunden und nahrhaften trinkfertigen Produkt für Kinder ansprechen. Es ist durchaus denkbar, dass unser Produkt mit besserem Geschmack und besserer Konsistenz, weniger Zucker und einem höheren Nährwert die gesamte Branche revolutionieren wird. Wir werden Sie alle gerne über unsere Markteinführung in ganz Nordamerika auf dem Laufenden halten und uns auch weiterhin dafür einsetzen, Familien eine bessere Alternative für ihre Kinder zu bieten.“