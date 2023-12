BERLIN (dpa-AFX) - Trotz Haushaltskrise hält die Bundesregierung an der geplanten deutlichen Erhöhung des Bürgergelds Anfang 2024 fest. "Ich wüsste nicht, dass es innerhalb der Bundesregierung Pläne gibt, an der gesetzlichen Grundlage etwas zu verändern", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin. Das Bürgergeld soll zum 1. Januar 2024 um durchschnittlich 12 Prozent steigen. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hatte in der "Bild am Sonntag" eine Neubewertung des Bürgergelds gefordert.

Für Alleinstehende wird das Bürgergeld zum 1. Januar um 61 Euro auf 563 Euro erhöht. Hebestreit stellte klar: "Alles, was man jetzt verändern müsste, müsste man auf einer gesetzlichen Basis tun." Dafür gäbe es aktuell aber keine Pläne.