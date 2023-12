Der Geschäftszweig für Influencer Marketing von QYOU USA bereichert das Jahr 2023 mit weiteren Auszeichnungen

2023 war ein Rekordjahr der Auszeichnungen für QYOU USA und Chtrbox India mit insgesamt 23 Ehrungen

LOS ANGELES, MUMBAI und TORONTO, 4. Dezember 2023 / IRW-Press / - QYOU Media Inc., (TSXV:QYOU, OTCQB:QYOUF), ein in Indien und den Vereinigten Staaten tätiges Unternehmen, das von Social-Media-Stars und Digital-Content-Creators erstellte Inhalte produziert und vertreibt, gibt bekannt, dass seine Influencer-Marketing-Firma QYOU USA für ihre Kampagne für den Kinofilm „Scream VI“ im Auftrag von Paramount Pictures mit dem prestigeträchtigen „Drum Award“ in der Kategorie „Social Media: Media and Entertainment“ ausgezeichnet wurde. Bei dieser Auszeichnung konnte sich die Firma gegen einen ernstzunehmenden Mitbewerb mit führenden Social-Marketing-Kampagnen wie Havas (BBC Eurovision), MG OMD (Spiderman) und Wavemaker (Yellowstone: 1923) durchsetzen. Die komplette Aufzeichnung der Preisverleihung für „Scream VI“ finden Sie unter diesem Link.

Um sowohl neue als auch bestehende SCREAM-Fans zu begeistern, nahm Paramount QYOU unter Vertrag und beauftragte die Firma mit einer großangelegten Kurzvideokampagne auf TikTok, Instagram Reels und YouTube, die unter Einbindung von namhaften Creators, maßgeschneiderten Inhalten und hauseigenen Produktionen veröffentlicht wurde, um beim breiten Publikum für Sensibilisierung, Engagement und Vorfreude auf „Scream VI“ zu sorgen. Die Kampagne zeichnete sich durch einzigartige kreative Umsetzungen aus, die alle in das übergreifende Kampagnenmotiv „Ghostface Unleashed“ einflossen, in dem die bekannte Figur aus dem Film auf New York „losgelassen“ wurde, um „ahnungslose“ Creators zu terrorisieren. Insgesamt generierte die gesamte Kampagne mehr als 17,5 Millionen Views, mehr als 1,9 Millionen Engagements, eine Interaktionsrate (Engagement Rate/ER) von 10,83 % und mehr als 145.000 Klicks direkt auf die Ticketing-Website, was in einer Click-Through-Rate (CTR) von insgesamt 2,48 % resultierte – knapp dem Dreifachen der Plattform-Benchmark von 0,87 %. An seinem Eröffnungswochenende war der Film Scream VI die Nummer 1 an den Kinokassen und stellte mit einem Einspielergebnis von 67 Millionen Dollar einen neuen Franchise-Rekord auf. 42 % der Zuschauer waren der Schlüsselgruppe der 18- bis 24-Jährigen zuzurechnen.