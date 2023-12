Die Kryptowährung Bitcoin hat ihre Erfolgsrallye fortgesetzt und die Marke von 40.000 US-Dollar überschritten. Am Montagmorgen wurde ein Bitcoin auf Bitstamp für 41.470 US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von 5,2 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Der Marktwert von Bitcoin übersteigt nun 800 Milliarden US-Dollar. Vor einem Jahr lag der Kurs bei fast 15.000 US-Dollar. Ein wichtiger Faktor für den Aufschwung ist die Aussicht auf die Zulassung von Bitcoin-basierten Exchange-Traded Funds (ETFs) in den USA. Experten halten eine Genehmigung durch die US-Börsenaufsichtsbehörde Anfang des nächsten Jahres für wahrscheinlich. Eine solche Entwicklung könnte die Nachfrage nach Bitcoin stark ankurbeln, birgt aber auch das Risiko eines Kursrückgangs bei Ablehnung. Hinzu kommt die Hoffnung auf eine mögliche Senkung der Leitzinsen in den USA aufgrund der zuletzt gesunkenen Inflationsraten. Eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell hat den Erwartungen der Anleger hinsichtlich der Zinsentwicklung neue Impulse gegeben. Powell bestätigte die Bereitschaft der Notenbank, die Zinsen bei Bedarf weiter anzuheben, merkte aber auch an, dass die aktuelle Geldpolitik bereits recht restriktiv sei. Die bevorstehenden US-Arbeitsmarktdaten rücken in den Fokus, da sie wichtige Indikatoren für die Wirtschaftskraft und den Inflationsdruck sind.