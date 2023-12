Millennial Potash erhält volle Unterstützung bei wichtigen Treffen mit dem gabunischen Präsidenten und anderen Spitzenbeamten

4. Dezember 2023, Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP, OTCQB:MLPNF, FSE: X0D) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-pota ... ) freut sich bekannt zu geben, dass sein Vorsitzender Farhad Abasov am 30. November 2023 auf der COP28-Klimakonferenz der Vereinten Nationen in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein wichtiges Treffen mit Seiner Exzellenz Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, dem Präsidenten der Republik und Staatschef von Gabun, hatte.

Der Präsident von Gabun empfing den Vorsitzenden von Millennial Potash auf der COP28 in Dubai, um das Banio Potash Project von Millennial zu besprechen. An dem Treffen nahmen auch wichtige Minister und andere Regierungsbeamte teil, darunter Seine Exzellenz Mays MOUISSI, der Wirtschaftsminister, Seine Exzellenz Maurice NTOSSUI ALLOGO, der Umweltminister, und Ghislain MOANDZA MBOMA, der Geschäftsführer der Nationalen Agentur für Investitionsförderung von Gabun.

Herr Abasov informierte den Präsidenten und die Minister über die Fortschritte, die Millennial in den wenigen Monaten seit Beginn des Explorationsprogramms in Gabun gemacht hat, sowie über das ehrgeizige Erschließungsprogramm, das das Unternehmen für die Zukunft plant. Der gabunische Präsident brachte seine volle Unterstützung für das Banio-Kaliprojekt von Millennial in diesem Land zum Ausdruck und betonte die Bedeutung ausländischer Direktinvestitionen in Gabun. Während des Treffens stellten die Minister fest, dass die gabunische Regierung eng mit Millennial zusammenarbeiten wird, um die gesamte notwendige Infrastruktur für das Banio-Projekt zu entwickeln, einschließlich des nahe gelegenen Hafens.

Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial, kommentierte: "Wir sind Seiner Exzellenz, dem Präsidenten von Gabun, sehr dankbar, dass er uns trotz seines vollen Terminkalenders auf der COP28 getroffen hat. Es war ein sehr herzliches und produktives Treffen. Es hat uns ermutigt, von der starken Unterstützung ausländischer Investitionen in verschiedenen Sektoren in Gabun im Allgemeinen und für unser Banio Potash Projekt im Besonderen zu hören. Der gabunische Präsident betonte die Bedeutung des Kaliprojekts von Millennial für das Wirtschaftswachstum in der Region Mayumba des Landes. Wir haben auch über die Entwicklung der Infrastruktur zur Unterstützung unseres Projekts gesprochen. Die Regierung sagte ihre volle Unterstützung für verschiedene Programme zu, darunter die Entwicklung des Hafens, die für den Erfolg der Aktivitäten von Millennial in Gabun von entscheidender Bedeutung sein werden. Seine Exzellenz befürwortete unser ehrgeiziges Explorations- und Erschließungsprogramm und zeigte sich beeindruckt von der bisherigen raschen Entwicklung des Projekts. Beide Seiten kamen überein, zusammenzuarbeiten, um in den nächsten Jahren die erste Kalimine Afrikas zu errichten."