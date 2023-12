Personalarbeit Digitalisierung und Fachkräftemangel bestimmen die Agenda

Düsseldorf (ots) - Das aktuelle Top-Thema in den Personalabteilungen ist nicht

neu: die Digitalisierung. Fast genau so häufig nennen Unternehmen den

Fachkräftemangel als drängendes Thema. An dritter Stelle der Top-Themen kommt

das Employer Branding. Zu diesen Ergebnissen kommt die Unternehmensberatung

Lurse in ihrer Studie "Trends in Vergütung und HR 2023/24", für die sie

HR-Verantwortliche von 237 deutschen Unternehmen befragt hat.



An der Studie nahmen zwischen Mai und August Firmen aller für Deutschland

relevanten Branchen teil: IT- und Telekommunikationsdienstleister ebenso wie

Banken und Versicherungen, Pharma- und Chemiekonzerne, Fahrzeug-, Maschinen und

Anlagenbauer, Hersteller von Elektronik- und Elektrotechnik und etliche mehr.

Die meisten davon sind große Mittelständler oder Konzerne: 57 % beschäftigen

mehr als 1.500 Menschen, ebenso viele erwirtschaften einen Jahresumsatz von über

500 Mio. Euro.