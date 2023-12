Im August 2020 markierte Barrick Gold noch bei 31,22 US-Dollar ein stolzes Verlaufshoch, so schnell wie die Aktie gestiegen war, fiel sie auch wieder zurück, bis Oktober letzten Jahres auf 13,01 Euro. Erst in diesem Bereich hat sich eine volatile Seitwärtsbewegung und eine gewisse Stabilisierung eingestellt. Die Ausprägung höherer Tiefs wie im Oktober dieses Jahres liefert Hinweise auf eine weitere Erholung, allerdings dominiert noch immer der seit 2020 bestehende Abwärtstrend. Nur oberhalb dessen dürfte ein mittelfristiger Trendwechsel zustande kommen.

Chancen auf einen zeitnahen Test des laufenden Abwärtstrends werden der Barrick Gold-Aktie erst bei Wochenschlusskursen oberhalb des 200-Wochen-Durchschnitts bei 17,73 US-Dollar eingeräumt. Im Zuge dessen wären im weiteren Verlauf Kursgewinne an 19,45 US-Dollar möglich. Aber erst oberhalb von mindestens 21,00 US-Dollar dürfte auch der laufende Abwärtstrend ein Ende finden und Aufwärtspotenzial an 24,25 US-Dollar freisetzen. Die Wahrscheinlichkeit für ein solches Szenario wächst mit einem weiteren Goldpreisanstieg merklich an. Auf der Unterseite findet die Aktie dagegen bei 17,14 US-Dollar ein erstes wichtiges Unterstützungsniveau vor, darunter bei glatt 16,00 US-Dollar. Ein Bruch dieser Marke dürfte sicherlich zu einem Test der Jahrestiefs bei 13,82 US-Dollar beitragen.

Barrick Gold Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: