Die globalen Aktienmärkte stehen vor spannenden Entwicklungen. Indizes wie der DAX und der Nasdaq 100 sind auf dem Weg, ihre Allzeithochs zu erreichen, doch es gibt auch Anzeichen von Überhitzung. Der DAX ist laut Thomas Altmann, Partner bei QC Partners, "massiv überkauft". Der Relative-Stärke-Index (RSI) des DAX liegt bei 80, was als überkauft gilt. Ähnliche Signale sendet der Dow Jones in den USA. Im Gegensatz dazu ist der Hang Seng China Enterprise Index in Hongkong auf ein neues Jahrestief gefallen, was zu verstärkten Investitionen in europäische und amerikanische Aktien führt. Der Goldpreis, ein wichtiger Marktindikator, hat ein neues Allzeithoch erreicht und ist erstmals über die Marke von 2.100 US-Dollar gestiegen. Trotz der Nähe zu Allzeithochs bei wichtigen Indizes ist die Marktdynamik von unterschiedlichen regionalen Entwicklungen und makroökonomischen Erwartungen geprägt.