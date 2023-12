NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte werden am Montag nach ihrem zuletzt starkem Lauf nur leicht schwächer erwartet. Anleger warten gespannt auf Daten zum Auftragseingang der US-Industrie, die kurz nach dem Handelsauftakt veröffentlicht werden. Zudem steht an diesem Freitag der viel beachtete Arbeitsmarktbericht für den Monat November auf der Agenda. Er hat für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed große Bedeutung.

Der Dow Jones Industrial wird am Montag rund eine Stunde vor dem Handelsstart vom Broker IG 0,25 Prozent tiefer bei 36 154 Punkten erwartet. Am Freitag war der bekannteste Wall-Street-Index erstmals wieder seit Januar 2022 über 36 000 Punkte gestiegen und damit dicht an sein Rekordhoch. Das hatte er Anfang Januar 2022 bei knapp unter 36 953 Punkten erreicht. Für den Auswahlindex Nasdaq-100 zeichnet sich am Montag ein um 0,46 Prozent auf 15 924 Punkte leichterer Start ab.