5 Fehler bei der energetischen Sanierung von Häusern - Enwendo GmbH klärt auf (FOTO)

Hamburg (ots) - Die energetische Sanierung von Gebäuden ist ein wichtigerSchritt, um sowohl die Energieeffizienz als auch den Wohnkomfort zu verbessern,wissen Moritz Stoldt und Jan Wanderer, die Geschäftsführer der Enwendo GmbH.Wenn es an die Umsetzung geht, ist die Unsicherheit vieler Hausbesitzerallerdings groß. Aus diesem Grund haben sich die beiden mit ihrem Team ausEnergieberatern der Aufgabe verschrieben, Hauseigentümern dabei zu helfen, dieSanierung mit den richtigen Maßnahmen anzugehen. Welche fünf Fehler bei derenergetischen Sanierung von Häusern am häufigsten auftreten, verraten sie imFolgenden.Politische Unsicherheit, potenzielle Zwangsmaßnahmen, steigende Energiekosten:Es gibt viele Gründe für die energetische Sanierung von Eigenheimen. In einerZeit, in der der Mensch von fossilen Brennstoffen abhängig ist und dieCO2-Konzentration in der Atmosphäre kontinuierlich steigt, ist es notwendiggeworden, den CO2-Ausstoß zu senken. Untersuchungen zeigen, dass Gebäudeerheblich zu den Treibhausgasemissionen beitragen und dadurch langfristig dasKlima beeinflussen. Wohnhäuser machen dabei den größten Anteil aus. "Dieenergetische Sanierung hat nicht nur einen messbar positiven Einfluss auf dasKlima, es lassen sich, insbesondere bei älteren Häusern, auch die Heizkostenerheblich senken. Die energetische Sanierung ist daher ein bedeutender Schritt,um sowohl die Energieeffizienz als auch den Wohnkomfort - beispielsweise durchwarme Fußböden und weniger Zugluft - zu verbessern", betont Moritz Stoldt,Gründer der Enwendo GmbH."Im Vergleich zum Neubau stehen bei der energetischen Sanierung Kosteneffizienzund Umweltfreundlichkeit im Vordergrund", ergänzt sein Geschäftspartner JanWanderer. "In Zeiten, in denen Neubauprojekte nur noch begrenzt gefördertwerden, können Hausbesitzer dabei von umfangreichen Förderprogrammenprofitieren. Ein weiterer Vorteil der energetischen Sanierung liegt darin, dasssie die Möglichkeit bietet, das Erscheinungsbild des Hauses zu modernisieren,ohne es abreißen zu müssen, was wiederum zur Nachhaltigkeit beiträgt. In dennächsten 20 Jahren wird daher kaum ein Weg an der energetischen Sanierungvorbeiführen." Deswegen sollten Hauseigentümer die energetische Sanierungfrühestmöglich in Angriff nehmen - idealerweise mit einem kompetentenAnsprechpartner, um mögliche Fehler zu vermeiden.Genau dieser Ansprechpartner möchte die Enwendo GmbH für ihre Kunden sein: Mitihrem Team unterstützt sie Hausbesitzer bei der Planung und Umsetzungenergetischer Sanierungen. Indem sie ihre Kunden durch den gesamten Prozessbegleitet, gewährleistet sie, dass am Ende nicht nur Energiekosten eingespart