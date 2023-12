BERNSTEIN RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Underperform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. 2023 habe die Luftfahrtbranche hinsichtlich der Profitabilität Rekorde gebrochen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Frage sei nun, ob die Erlöse auf der Langstrecke ihr Niveau 2024 beibehalten. Die Wiederherstellung von Kapazitäten nach Europa dürfte sich fortsetzen, allerdings dürften sich die Europäer in anderen Märkten auch ihrem gewohnten Netzwerk wieder nähern. Unter dem Strich erwartet er auf der Langstrecke für den kommenden Sommer moderaten Gegenwind./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / 00:36 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2023 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 8,283EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alexander Irving

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m