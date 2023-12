BERLIN (dpa-AFX) - Fast alle Nutzerinnen und Nutzer des Internets in Deutschland befürchten, Opfer eines Angriffs von Cyberkriminellen zu werden. In einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom sagten 93 Prozent der Befragten, dass sie sich im Internet bedroht fühlen. Bitkom Research befragte 1018 Internetnutzerinnen und -nutzer ab 16 Jahren in Deutschland. Die Umfrage ist nach Bitkom-Angaben für diese Gruppe repräsentativ.

Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) stellte am Montag Daten aus einer repräsentativen Meinungsumfrage zur Cybersicherheit vor, für die 3012 Personen ab 16 Jahren bundesweit interviewt wurden. Danach hat bereits jeder Vierte persönlich Erfahrung mit Cyberkriminalität gesammelt. Große Sorgen bereitet den Befragten in der BSI-Studie außerdem die zunehmende Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI): Sie befürchten unter anderem mögliche Fälschungen und Manipulation von Dokumenten und Medien (65 Prozent) ebenso wie Angriffe von Cyberkriminellen (60 Prozent) und sehen die Sicherheit ihrer persönlichen Daten (58 Prozent) in Gefahr.