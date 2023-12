Kaufenswerte Aktien – Dezember 2023

Im November hat der S&P 500 mit einem Plus von 9 Prozent in nur einem Monat fast die gesamte vorherige Verluststrecke seit Ende Juli wieder aufgeholt. Aus Bewertungssicht führt dies zu einem wieder gestiegenen KGV von 23. Das KGV und der Indexkurs sind damit wieder in Reichweite ihrer Jahreshochs. Nachdem die aggregierten Unternehmensgewinne des S&P 500 in den ersten beiden Quartalen des Jahres im Vorjahresvergleich gesunken sind, konnte im dritten Quartal wieder ein Gewinnwachstum von 4,3 Prozent erzielt werden ( FactSet Earnings Insight , S. 22). Im laufenden Kalenderjahr stagnierten die Gewinne damit nahezu bei einem Plus von weniger als einem Prozent ( S. 28 ). Interessanterweise werden die Worte „Inflation“ oder „Rezession“ in den Earnings-Calls der Unternehmen immer seltener erwähnt ( S. 3-5 ).

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer