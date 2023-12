Das Elektroauto-Start-up Fisker hat seine Produktionsprognosen für 2023 erneut gesenkt, diesmal auf etwa 10.000 vollelektrische Ocean-SUVs, nachdem ursprünglich 32.000 bis 36.000 Einheiten geplant waren. Trotz dieser Reduzierung und der Tatsache, dass die Aktien des Unternehmens in den letzten drei Monaten über 70 Prozent ihres Wertes verloren haben, stiegen sie im US-Handel um 9,5 Prozent. CEO Henrik Fisker bleibt optimistisch und betont, dass das Unternehmen angesichts der aktuellen Marktbedingungen und der Skepsis gegenüber dem Verkauf von Elektrofahrzeugen relativ gut dasteht. Fisker ist zudem in Gesprächen über den Verkauf von Emissionsgutschriften für emissionsfreie Fahrzeuge an größere Automobilhersteller. Trotz der positiven Zeichen sind Analysten skeptisch und raten im Durchschnitt, die Aktie zu halten, geben ihr jedoch ein mittleres Kursziel von 5,45 US-Dollar, was einem Plus von rund 215 Prozent gegenüber dem aktuellen Stand entspricht.